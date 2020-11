Boulos diz ter confiança de chegar ao segundo turno, mas não comenta sobre o PT

Foto: Reprodução/Twitter Guilherme Boulos (PSOL) vota na PUC, em SP

O candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) votou na manã deste domingo (15) e disse ter confiança de que estará no segundo turno da eleição na capital. Ele gerou grande aglomeração de jornalistas e apoiadores ao chegar para a votação por volta das 10h30 na PUC-SP, em Perdizes.

Questionado pela imprensa no local sobre um possível apoio do PT no segundo turno, Boulos preferiu não entrar em detalhes. O candidato afirmou que, para discutir alianças na próxima fase, é preciso esperar a apuração. “Estou muito confiante de que a gente vai para o segundo turno. A gente tem feito uma campanha linda, marcada pela esperança”, disse.

“Vocês viram aqui como a gente foi recebido, o entusiasmo e a adesão das pessoas”, disse Boulos. “Está sendo o resgate de um jeito de fazer política com esperança, com sonho, com princípios”, acrescentou.

Guilherme Boulos está tecnicamente empatado com dois candidatos em segundo lugar. “Chegamos até aqui com 17 segundos na televisão, sem apoio da máquina do governo federal, da máquina do governo estadual, e estamos em segundo lugar. Só com engajamento de gente de verdade, sem robô, sem fake news”, disse Boulos.

“A esperança vai vencer o ódio”, concluiu o candidato em sua fala aos jornalistas.