Boulos critica Bruno Covas: como 25 mil moradores de rua vão ficar em casa?

Reprodução/ Facebook Filipe Sabará será o candidato do Novo para a prefeitura da capital paulista.

O portal iG começou a realizar na última segunda-feira uma série de entrevistas diárias ao vivo com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2020. Nesta terça (16), o entrevistado será Filipe Sabará ( NOVO ), ex-presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo e ex-secretário de Assistência e Desenvolvimento Social.

As entrevistas, que serão sempre às 11h, vão ser feitas pela equipe do iG com jornalistas convidados que também participarão das lives fazendo perguntas.

Todas as lives serão serão transmitidas simultaneamente no perfil do Facebook do iG e no canal do YouTube do portal.

Durante a entrevista, os internautas poderão interagir e mandar perguntas. Essa é a hora para esclarecer todas as dúvidas e votar de forma consciente. Somente com informação de qualidade e democracia caminhando lado a lado que se toma a melhor decisão nas urnas.