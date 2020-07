Boulos cresce nas pesquisas e é o terceiro colocado em São Paulo

reprodução / Twitter A possível chapa do pré-candidato Guilherme Boulos poderá ser firmada com Erundina

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) , é o nome mais competitivo da esquerda na disputa com 11% dos votos, segundo dados do Instituto Ideia Big Data, divulgados nesta quinta-feira (16). A colocação de Boulos já supera a ex-prefeita Marta Suplicy (SD) , que ocupa a quarta posição com 9% dos votos.

O primeiro colocado é o atual prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), que conta com 30% dos votos, seguido por Márcio França, que está com 16%.

A mulher mais votada na história para Câmara dos Deputados, Joice Hasselmann (PSL), não teve os mesmos resultados preliminares para a vaga do executivo municipal. Segundo os dados preliminares, ela desponta o quinto lugar, com 3% dos votos. Já o ex-vereador Andrea Matarazzo (PSD) está com 2% e o candidato do PT, Jilmar Tatto, tem apenas 1%.

Um segundo cenário com Sâmia Bomfim (PSOL-SP) , que disputa a pré-candidatura com Bolus, foi elaborada pelo Instituto. A deputada federal aparece em quarto lugar, com 4% dos votos.

A pesquisa entrevistou 1.009 pessoas na última terça-feira (14), via telefone e tem margem de erro de 2.5 pontos percentuais para mais ou para menos.