Botas Western: saiba como usar o calçado do momento!

Se você está ativa nas redes sociais, provavelmente já se deparou com alguém usando as botas estilo cowboy, certo? Porém, no universo da moda, esses calçados que saíram diretamente do mundo country estão fazendo a festa nos pés das fashionistas e agora são conhecidas como western boots, que leva esse nome por conta da influência do Velho Oeste estadunidense.

Esse modelo que deixa de lado os bicos quadrados e adere aos pontudos, pode variar nas cores, ou até mesmo nos desenhos. Além disso, é interessante mencionar que a produção de alguns desses calçados também lembra a estética de filmes clássicos de “bang bang” ou festivais como o Coachella.





Sendo assim, se você quer incluir essa bota no seu guarda-roupa, mas não tem ideia de como combinar com o resto da produção, confira looks que vão te inspirar:

Skinny jeans

Por acaso você tem uma calça skinny no fundo da gaveta porque está com pena de se desfazer dela? Então, agora chegou a sua hora de combiná-la com as western boots! O segredo para deixar o look estiloso é investindo cada vez mais nos casacos e nos assessórios.

Comprimento mini

Nos dias de calor, é possível combinar as botas com uma saia curtinha e brincar quando o assunto são assessórios. Para um outfit mais cool , aposte em bolsas baguette e tops estilo anos 2000.

Blazer

Não quer abandonar as botas de cowboy nem mesmo na hora de ir para o escritório? Confie nas calças de cintura alta e em um blazer que combine com os tons do look. Os calçados diferentes vão dar um ar mais arrojado para a sua produção.

All white

Se você não quer um look que chame muita atenção, mas ainda assim quer ficar estilosa, opte pelas “botas texanas” coloridas. Para combinar com o calçado da vez, procure usar peças de um único tom, como o branco, e não se esqueça dos óculos e da bolsa.

Modelagem reta

Abandonou de vez o skinny jeans? Sendo assim, combine duas tendências que estão com tudo: botas western e calças com modelagem reta. Para ficar mais casual, harmonize com sua camiseta preferida e um casaco para dar aquele charme.