Botafogo vence Seattle Sounders na estreia e largada com o pé direito no Mundial de Clubes

O Botafogo começou sua jornada na Copa do Mundo de Clubes da FIFA com uma vitória importante neste domingo (16). Os alvinegros superaram o Seattle Sounders (EUA) por 2 a 1, em partida disputada no Lumen Field, em Seattle. A equipe brasileira construiu uma vantagem no primeiro tempo com gols de Jair e Igor Jesus, enquanto os donos da casa descontaram na etapa final com Cristian Roldan.

Com o triunfo, o Glorioso soma seus primeiros três pontos na competição e termina a primeira rodada na segunda posição do Grupo B, ficando atrás do poderoso Paris Saint-Germain apenas nos critérios de desempate. O Seattle Sounders, por sua vez, ocupa a terceira colocação da chave.

Início equilibrado e eficácia alvinegra

O confronto em Seattle começou aberto, com ambas as equipes buscando o ataque. O Seattle Sounders assustou primeiro com um chute de Roldan, mas o Botafogo respondeu prontamente. Igor Jesus foi lançado na área e finalizou, mas Kee-hee se jogou para evitar o gol. Em seguida, Alex Telles também testou o goleiro adversário, Frei, que fez a defesa.

Os donos da casa também tiveram suas chances, com Jesus Ferreira chutando perto e Kent mandando para fora após cruzamento. No entanto, foi o Botafogo que abriu o placar aos 27 minutos. Após cobrança de falta na área, Jair aproveitou e cabeceou para o fundo da rede, colocando o Glorioso em vantagem.

O revés desestabilizou o Seattle Sounders, que, apesar de ter mais posse de bola, não conseguiu levar perigo ao goleiro John. O Botafogo, mais tranquilo e cirúrgico, aproveitou para ampliar a vantagem aos 43 minutos. Igor Jesus apareceu bem para cabecear um cruzamento no canto, levando os cariocas para o intervalo com uma boa vantagem de 2 a 0.

Pressão do Seattle e defesa sólida do Botafogo

Na segunda etapa, o Botafogo quase marcou o terceiro logo no início, em finalização de Artur que forçou Frei a fazer boa defesa. O susto impulsionou o Seattle Sounders, que passou a rondar a área alvinegra com mais frequência. Aos 13 minutos, Kent recebeu passe na área e chutou para defesa de John, e no rebote, Rusnak pegou mal.

O panorama da partida se manteve com o Seattle Sounders buscando insistentemente o gol. A pressão dos americanos deu resultado aos 29 minutos, quando Cristian Roldan aproveitou um cruzamento e cabeceou para a rede. A bola ainda desviou em Igor Jesus, enganando John e diminuindo a vantagem do Botafogo.

O gol animou os donos da casa, que avançaram de vez em busca do empate. A partir daí, o Botafogo recuou suas linhas e se dedicou a defender o resultado. Com uma defesa sólida e bem postada, os alvinegros conseguiram segurar a pressão final do Seattle Sounders, garantindo a vitória na estreia da competição.

Próximos desafios

O Botafogo terá um grande desafio pela frente na próxima rodada: enfrentará o Paris Saint-Germain nesta quinta-feira (20), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles. No mesmo dia, o Seattle Sounders receberá o Atlético de Madrid no Lumen Field, às 19h.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 1 SEATTLE SOUNDERS

Local: Lumen Field, em Seattle (Estados Unidos)

Data: 15/06/2025

Horário: 23h (de Brasília)

Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)

Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia)e Andreas Soderkvist (Suécia)

Cartões amarelos: Nouhou e Ragen (Seattle Sounders); Alexander Barboza e Correa (Botafogo)

GOLS: Jair, aos 27’do 1º T; Igor Jesus, aos 43′ do 1º T (BOTAFOGO); Cristian Roldan, aos 29′ do 2º T (SEATTLE SOUNDERS)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Jair e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa) e Jefferson Savarino (Arthur Cabral); Artur, Mastriani (Correa) e Igor Jesus (Santi Rodrígues). Técnico: Renato Paiva

SEATTLE SOUNDERS: Frei, Alex Roldan, Ragen, Kee-hee (Bell) e Nouhou (Baker-Whiting); Vargas, Cristian Roldán e Rusnák; Jesús Ferreira (De la Vega), Kent (Rothrock) e Musoviski (De Rosario). Técnico: Brian Schmetzer

Fonte: Esportes