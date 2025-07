Botafogo vence Red Bull Bragantino e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

O Botafogo fez valer o mando de campo na noite desta terça-feira e saiu na frente no confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Jogando no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, construindo uma boa vantagem para o jogo de volta. Os gols da vitória foram marcados por Montoro e Alexander Barboza, ambos no primeiro tempo.

Com o resultado, o Fogão pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, que será realizada na próxima quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista, para garantir a classificação às quartas de final. Ao Massa Bruta, resta buscar um triunfo por três ou mais gols para avançar no tempo normal, ou por dois gols para levar a decisão para os pênaltis.

o Jogo

A partida começou com o Red Bull Bragantino buscando o ataque e criando as primeiras chances. Eduardo Sasha e Isidro Pitta tentaram finalizar, mas pararam em boas defesas do goleiro John, do Botafogo. No entanto, foi o Alvinegro que abriu o placar na primeira investida de qualidade: aos 16 minutos, Montoro recebeu passe na área após um avanço rápido e tocou para o fundo da rede, para a festa da torcida botafoguense.

O gol sofrido abalou os visitantes, e o Botafogo aproveitou para crescer no jogo. Aos 23 minutos, Vitinho quase ampliou, com a bola saindo pela linha de fundo. Pouco depois, Savarino arriscou de longe e obrigou o goleiro Cleiton a fazer uma boa defesa. A pressão surtiu efeito, e o segundo gol alvinegro saiu aos 31 minutos. Alexander Barboza iniciou a jogada no campo de defesa, avançou ao ataque e cabeceou para a rede após um cruzamento preciso, consolidando a vantagem do Botafogo. Com a vantagem de dois gols, o time carioca administrou o resultado até o intervalo, com o Bragantino encontrando dificuldades para furar a defesa adversária.

Segundo tempo

Na etapa final, o cenário se repetiu no início: o Red Bull Bragantino voltou com postura ofensiva, mas sem conseguir criar lances de real perigo. O Botafogo, por sua vez, equilibrou as ações gradualmente e passou a rondar a área adversária. O goleiro Cleiton voltou a ser exigido, primeiro em chute de Arthur Cabral e, em seguida, em finalização de Nathan Fernandes, defendendo bem em ambas as oportunidades.

Apesar da busca por um gol que diminuísse a desvantagem, o Bragantino só conseguiu criar uma oportunidade mais clara nos minutos finais, aos 41, quando Praxedes chutou para mais uma defesa de John. O Botafogo manteve a solidez defensiva e segurou o placar, garantindo uma importante vitória no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-RJ 2 X 0 BRAGANTINO-SP

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 29/07/2025

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Cuiabano e Alexander Barboza (Botafogo); Sasha e Sant’Anna (Bragantino)

GOLS: Montoro, aos 16′ do 1º T; Alexander Barboza, aos 31′ do 1º T (BOTAFOGO)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Cuiabano (Alex Telles); Newton (Allan), Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur (Correa), Arthur Cabral (Nathan Fernandes) e Álvaro Montoro (Matheus Martins). Técnico: Davide Ancelotti

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Sant’Anna; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho), Sasha (Praxedes) e Isidro Pitta (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra

Fonte: Esportes