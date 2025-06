Botafogo vence PSG e conquista vitória histórica no Mundial de Clubes

Em uma partida emocionante pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes, o Botafogo mostrou garra e estratégia ao vencer o poderoso Paris Saint-Germain por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Los Angeles. O resultado coloca o Glorioso na ponta da chave, com seis pontos, superando os franceses, que permanecem com três e ocupam a segunda posição.

O gol da vitória alvinegra saiu no primeiro tempo, aos 36 minutos. Igor Jesus foi o responsável por balançar as redes, com um chute que desviou na zaga e enganou o goleiro Donnaruma.

Com este triunfo crucial, o Botafogo agora depende apenas de um empate na última rodada para garantir sua vaga nas oitavas de final sem depender de outros resultados. O próximo desafio dos cariocas será contra o Atlético de Madrid, na segunda-feira, também em Los Angeles, às 16h (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, o PSG enfrentará o Seattle Sounders-EUA, em Seattle, buscando a classificação.

O Jogo

O PSG começou ditando o ritmo e tendo a primeira grande chance logo no primeiro minuto, com Kvaratskhelia exigindo boa defesa de John. O atacante georgiano teve outra oportunidade em seguida, mandando para fora.

O Botafogo, por sua vez, apostava nos contra-ataques. Artur teve uma tentativa, mas chutou fraco para Donnaruma defender sem dificuldades. Após um início movimentado, o confronto diminuiu de intensidade. O PSG mantinha a posse, mas encontrava dificuldades para penetrar a defesa botafoguense. O Alvinegro tentava chegar, mas pecava no último passe.

No entanto, na primeira escapada em velocidade com precisão, o Botafogo foi letal. Aos 35 minutos, Igor Jesus recebeu, avançou e finalizou. O desvio em Pacho foi fundamental para tirar a bola do alcance de Donnaruma e abrir o placar.

Na segunda etapa, o PSG buscou pressionar, mas o Botafogo, bem postado, continuava perigoso nos contra-ataques, embora falhasse nas finalizações. Os franceses assustaram aos seis minutos, com Gonçalo Ramos desviando uma cobrança de falta no peito de John. O Botafogo respondeu em seguida, com Savarino cabeceando para defesa de Donnaruma.

Assim como no primeiro tempo, a intensidade da partida caiu. O PSG seguia com mais posse, mas a marcação forte do Botafogo era eficiente. Os franceses chegaram a comemorar um gol com Barcola, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento.

Nos minutos finais, o Paris Saint-Germain lançou-se ao ataque em busca do empate, mas a defesa alvinegra se manteve firme e organizada, segurando a vantagem mínima e confirmando a importante vitória em Los Angeles.

FICHA TÉCNICA | PSG-FRA 0 X 1 BOTAFOGO-BRA

Local: Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (Estados Unidos)

Data: 19/06/2025

Horário: 22h(de Brasília)

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Assistentes: Michael Barwegen (Canadá) e Lyes Arfa (Canadá)

Cartões amarelos: Gregore e Cuiabano (Botafogo)

GOLS: Igor Jesus, aos 35′ do 1º T (BOTAFOGO)

PSG: Donnaruma, Hakimi, Pacho, Beraldo e Lucas Hernandez (Nuno Mendes); Zaire-Emery (João Neves), Vitinha e Mayulu (Fabian Ruiz); Doué (Lee), Gonçalo Ramos (Barcola) e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Jair Cunha e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Allan (Newton) e Jefferson Savarino (Santi Rodríguez); Artur (Montoro) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva