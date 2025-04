Botafogo vence o Juventude e conquista primeira vitória no Brasileirão 

O Botafogo celebrou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Juventude por 2 a 0 neste sábado (05/04), no Estádio Nilton Santos. A equipe carioca garantiu os três pontos com gols de Igor Jesus e Mateo Ponte, assegurando uma posição provisória no pódio da competição.

Com este resultado, o Glorioso soma quatro pontos, ocupando momentaneamente a terceira colocação na tabela. O Juventude, que permanece com três pontos, segue em sexto lugar.

O Botafogo já tem um novo desafio à vista: a equipe se prepara para enfrentar o Carabobo nesta terça-feira, em um confronto pela fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo está marcado para as 19h, também no Estádio Nilton Santos. Já o Juventude enfrentará o Ceará, no próximo sábado, às 16h, no Alfredo Jaconi, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão.

O Jogo

O Juventude surpreendeu com uma postura ofensiva logo no início do jogo, dominando os primeiros minutos e assustando com um chute de Gabriel Taliari, que foi invalidado por impedimento. No entanto, o Botafogo teve dificuldades, errando passes e não conseguindo impor seu ritmo.

Gradualmente, o Botafogo equilibrou a partida e, em sua primeira oportunidade, abriu o placar aos 23 minutos. Igor Jesus aproveitou um passe preciso de Artur e cabeceou sem dar chances ao goleiro Marcão.

O gol trouxe tranquilidade para os cariocas, que passaram a controlar melhor o jogo. Embora o Juventude tenha sentido o impacto, conseguindo criar uma boa chance apenas nos acréscimos do primeiro tempo com Petterson, o Botafogo manteve a vantagem até o intervalo.

O segundo tempo iniciou de forma similar, com o Juventude buscando o ataque. Aos três minutos, Batalla teve a chance de empatar dentro da área, mas finalizou mal. O Botafogo respondeu rapidamente com Santi Rodríguez e Igor Jesus, ambos parando em defesas de Marcão.

A insistência dos alvinegros foi recompensada aos 16 minutos do segundo tempo, quando Cuiabano fez um cruzamento rasteiro que Mateo Ponte aproveitou, ampliando para 2 a 0.

À medida que o jogo se desenrolava, os cariocas quase marcaram o terceiro gol com Artur, que quase completou a jogada de Savarino. Em um contra-ataque rápido, Gabriel Taliari do Juventude acertou a trave, trazendo emoção ao confronto.

O jogo aberto viu o Botafogo quase marcar novamente com Artur, que acertou o travessão. Os alvinegros chegaram a balançar a rede com Igor Jesus, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Mesmo com chances, o Juventude não conseguiu descontar e, nos minutos finais, o Botafogo controlou a posse de bola, evitando uma pressão final dos visitantes e garantindo uma merecida vitória.

A primeira vitória do Botafogo nesta edição do Brasileirão representa um passo importante para a equipe, que busca consistência e bons resultados na sequência da competição. A torcida agora espera que o resultado positivo seja um catalisador para mais vitórias no futuro próximo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 JUVENTUDE

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 05/04/2025

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Alexander Barboza e Gregore (Botafogo); Batalla, Adriano Martins e Giraldo (Juventude)

GOLS: Igor Jesus, aos 23′ do 1º T; Mateo Ponte, aos 16′ do 2º T (BOTAFOGO)

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), Alexander Barboza, Jair e Cuiabano (Alex Telles); Gregore (Newton), Marlon Freitas e Patrick de Paula (Santi Rodríguez); Artur, Igor Jesus (Mastriani) e Jefferson Savarino. Técnico: Renato Paiva

JUVENTUDE: Marcão, Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Jadson, Mandaca (Emerson Galego) e Giraldo (Nenê); Petterson (Garcéz), Gabriel Talleri (Matheus Babi) e Emerson Batalla (Giovanni). Técnico: Fábio Matias

