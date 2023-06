Botafogo vence o Fortaleza e se mantém na liderança do Brasileirão

Na noite deste sábado (10.06), o Botafogo fez valer a soberania atuando em casa e derrotou o Fortaleza por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos. Com mais uma ótima apresentação coletiva da equipe, o Alvinegro chegou aos 24 pontos e segue líder isolado do Campeonato Brasileiro.

Tiquinho Soares foi o destaque da partida. Sob os olhares do aconista majoritário John Textor, o artilheiro do Brasileirão marcou duas vezes e aos 8 gols anotados no torneio.

Após uma sequência desgastante de partidas, a equipe de Luís Castro terá um tempo para descanso e treinos por conta da data FIFA. O próximo compromissos erá contra o Cuiabá no dia 22/06, às 20h, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 2 x 0 Fortaleza

Data/Horário: 10/06/2023 (Sábado), às 21h

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Amarelos: Rafael, Eduardo e Tiquinho Soares (BOTAFOGO); Caio Alexandre e Thiago Galhardo (Fortaleza)

Vermelhos: –

Gols: Tiquinho Soares aos 47’/1ºT e aos 17’/2ºT (BOTAFOGO)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Rafael (Di Placido), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos (Matias Segovia), Luis Henrique (Victor Sá) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga (Yago Pikachu), Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (José Welison), Hércules (Vinícius Zanocelo), Calebe (Silvio Romero) e Pochettino (Romarinho); Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Vojvoda.

Fonte: Esportes