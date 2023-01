Botafogo vence o Fluminense pelo Caricão

O Botafogo venceu o Clássico Vovô ao bater o Fluminense, por 1 a 0, no início da noite deste domingo (29.01), no Maracanã, pela quinta rodada do Carioca Betnacional.

Victor Sá marcou o gol do Alvinegro, que subiu para a terceira posição, com 9 pontos.

Apesar do revés, o primeiro do Tricolor na competição, o time das Laranjeiras (que desperdiçou um pênalti com Callegari na partida) segue na vice-liderança da Taça Guanabara, com 10 pontos.

Na próxima rodada, o Glorioso enfrenta o Nova Iguaçu, na quarta (01.02), às 19 horas, no Luso Brasileiro, enquanto o Flu visita o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, quinta (02.02), às 21h10.

Fonte: Agência Esporte