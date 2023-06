Botafogo vence o Cuiabá e dispara na liderança do Brasileirão

O Botafogo teve um primeiro tempo abaixo do esperado, mas voltou com outra postura no segundo tempo contra o Cuiabá e conquistou um importante resultado na Arena Pantanal, nesta quinta-feira, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tiquinho Soares marcou o único gol do jogo, de pênalti. Com o resultado, o time de Luís Castro se isolou ainda mais na liderança da competição, chegando aos 27 pontos e abrindo cinco de vantagem para o segundo colocado.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Palmeiras, enquanto o Cuiabá encara o Vasco na segunda-feira, às 21h, em São Januário.

No primeiro tempo, o Alvinegro teve ligeira vantagem na posse de bola, mas parou na compacta defesa do Cuiabá e só conseguiu uma finalização, num chute de fora da área de Marlon Freitas.

Além disso, o time mostrou fragilidade na defesa e viu o Cuiabá ser superior durante praticamente toda a primeira etapa.

Lucas Perri, porém, se mostrou seguro sempre que exigido e evitou que a equipe mato-grossense chegasse ao gol.

Ciente das dificuldades do Botafogo em campo, Luís Castro promoveu as entradas de Gustavo Sauer, Luis Henrique e Matías Segovia durante o intervalo. As mudanças surtiram efeito, e o Alvinegro cresceu de produção.

Melhor em campo, o Glorioso conseguiu abrir o placar justamente após uma jogada dos atacantes que entraram em campo.

Segovia descolou um ótimo lançamento para Luis Henrique, que foi derrubado dentro da área pelo goleiro Walter.

Tiquinho foi para a cobrança e marcou. Depois disso, o Cuiabá voltou a se soltar na partida e criou chances para empatar, mas faltou capricho na conclusão.

Quando a bola encontrou a direção do gol, Perri defendeu. O Botafogo conseguiu segurar o resultado e conquistar a vitória.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá 0 x 1 Botafogo Data e Hora: 22/06/2023, às 20h

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP) Cartões amarelos: Matheus Alexandre (CUI) Victor Sá e Hugo (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols: Tiquinho Soares (1-0)(15’/2ºT)



CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele (Ronald, 41'/2ºT), Fernando Sobral (Quagliata, 21'/2ºT) e Denilson (Cepellini, 33'/2ºT); Jonathan Cafú (Felipe Augusto, 21'/2ºT), Wellington Silva (Yuri Castilho, 33'/2ºT) e Isidro Pitta. Técnico: António Oliveira

BOTAFOGO: Lucas Perri; Rafael, Adryelson (Philipe Sampaio, 24’/2ºT), Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Gustavo Sauer, Intervalo) e Tchê Tchê; Júnior Santos (Matías Segovia, Intervalo), Victor Sá (Luis Henrique, Intervalo) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento, 43’/2ºT). Técnico: Luís Castro

Fonte: Esportes