Botafogo vence e dispara na liderança do Brasileirão

Em uma nova apresentação impecável do líder do Brasileirão, o Glorioso derrotou o América-MG por 2 a 0, na noite deste domingo (28), no Estádio Nilton Santos.

Junior Santos, de cabeça logo aos 3 minutos de jogo, e Luis Henrique, em um golaço aos 14 minutos do segundo tempo, garantiram a vitória.

Com 21 pontos conquistados e 7 vitórias em 8 partidas, a equipe alvinegra abriu 5 pontos de vantagem para o segundo colocado Palmeiras e lidera o Campeonato Brasileiro de forma isolada.

Agora o foco total é na Copa do Brasil. Na quarta-feira (31), às 21h30, o Botafogo tem uma decisão em casa contra o Athletico-PR, no duelo de volta do torneio nacional e precisará do apoio da apaixonada torcida alvinegra para buscar a classificação rumo às quartas de final. Vamos juntos!

FICHA DO JOGO

Data/Horário: 28/05/2023 (Domingo), às 19h

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Amarelos: Victor Cuesta e Marçal (BOTAFOGO); Renato Marques (América-MG)

Vermelhos: –

Gols: Junior Santos aos 3’/1ºT e Luis Henrique aos 14’/2ºT (BOTAFOGO)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson (Philipe Sampaio), Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Lucas Fernandes (Raí); Júnior Santos, Luis Henrique (Victor Sá) e Eduardo (Janderson). Técnico: Luís Castro

América-MG: Mateus Pasinato; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno (Juninho) e Emmanuel Martínez; Everaldo (Mateus Gonçalves), Renato Marques (Aloísio) e Felipe Azevedo (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

Fonte: Esportes