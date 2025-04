Botafogo vence Carabobo no Engenhão e retoma caminho da vitória na Libertadores

Derrotado na primeira rodada da Libertadores, o Botafogo voltou a sorrir na noite desta terça-feira (08.04), ao vencer o Carabobo, da Venezuela, por 2 a 0 no Engenhão. O alvinegro precisou lutar até os instantes finais para conquistar os três pontos e o colocam provisoriamente em segundo lugar na competição, atrás do Estudiantes.

Desde o início, o Botafogo demonstrou sua intenção ofensiva, pressionando o adversário e criando diversas oportunidades de gol. No primeiro tempo, o time carioca teve momentos promissores, com lances que quase resultaram em gol. Aos oito minutos, Artur protagonizou uma jogada individual pela direita e levantou para o segundo pau, mas uma intervenção equivocada de Neira, que acabou confundindo os remates, impediu a abertura do marcador.

Mesmo com boa posse de bola e várias investidas, o Fogão sofreu com a falta de precisão na finalização. Aos 12 minutos, um potente chute de Savarino foi bem defendido pelo goleiro Bruera, que rebateu para Santiago Rodríguez, que acabou isolando a bola. Poucos minutos depois, Mastriani teve a chance de acertar o gol, mas sua finalização desviou para fora após uma distração defensiva.

No segundo tempo, o cenário se manteve tenso. O ataque alvinegro continuou tentando encontrar o caminho do gol, com destaque para um lance aos 20 minutos, quando Pérez, após receber de Cañozales, disparou um chute de canhota que acertou o travessão. Contudo, o sofrimento dos visitantes foi interrompido aos 42 minutos.

A virada veio com a cobrança de falta de Patrick de Paula. Aproveitando um desvio na zaga, seu chute forte enganou o goleiro Bruera e abriu o placar, dando novo ânimo aos torcedores. Ainda nos acréscimos do segundo tempo, o Botafogo ampliou o marcador. Em uma jogada rápida pela direita, Savarino recebeu um passe de Patrick de Paula, trombou na zaga e permitiu que Matheus Martins aproveitasse a sobra para finalizar com firmeza, selando a vitória por 2 a 0.

Com o resultado, o Botafogo respira na tabela da Libertadores e ocupa a segunda posição, mesmo estando empatado em pontos com o líder Estudiantes, que conta com saldo de gols superior e uma partida a menos. Do lado do Carabobo, a derrota os mantêm na última posição, ainda sem pontos na competição.

O próximo desafio do Botafogo na Libertadores será no dia 23 de abril, quando a equipe enfrentará o Estudiantes, em La Plata, na Argentina. Antes desse confronto, o alvinegro disputará três rodadas do Brasileirão, com partidas contra Bragantino no próximo sábado, São Paulo e Atlético Mineiro, demonstrando que a recuperação de hoje pode ser o pontapé inicial para uma campanha mais consistente.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-BRA 2 X 0 CARABOBO-VEN

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 08/04/2025

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Guillermo Guerrero (Equador)

Assistentes: Cristian Lescano (Equador) e Dennys Guerrero (Equador)

VAR: Franklin Congo (Equador)

Gols: Patrick de Paula, aos 42′ e Matheus Martins, aos 52′ do 2º T (BOTAFOGO)

BOTAFOGO: Jhon, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza, Jair e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Patrick de Paula) e Jefferson Savarino; Santiago Rodríguez (Matheus Martins), Artur e Gonzalo Mastriani (Rwan Cruz). Técnico: Renato Paiva

CARABOBO: Lucas Bruera, Pablo Bonilla, Ezequiel Neira (Aponte), Norman Rodríguez e ; Gustavo González, Matías Núñez, Carlos Ramos (Congo) e Juan Pérez; Berríos (Londoño) e Cristian Cañozales. Técnico: Diego Merino

Fonte: Esportes