Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil

O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Com um gol decisivo de Savarino, o Glorioso confirmou a classificação, já que havia vencido o time paulista por 2 a 0 no jogo de ida, somando um agregado de 3 a 0.

Com o resultado, a equipe carioca agora aguarda o sorteio na sede da CBF, marcado para a próxima terça-feira (12), para conhecer seu próximo adversário no torneio. Para o Red Bull Bragantino, a jornada na Copa do Brasil chegou ao fim, marcada por duas expulsões na segunda etapa (Nathan e Athyrson) que dificultaram a reação.

Bragantino Inicia Pressionando, Botafogo Equilibra

O Red Bull Bragantino começou a partida com intensidade, buscando o ataque e quase abrindo o placar logo aos dois minutos, em finalização de John John que passou perto. A pressão inicial resultou em um gol de Praxedes aos seis minutos, mas a alegria durou pouco, pois o lance foi anulado por impedimento. O Massa Bruta seguiu dominante e criou outra boa chance em cabeçada de Pedro Henrique, defendida por Léo Link.

Após um início movimentado, o Botafogo conseguiu ajustar sua marcação e equilibrar as ações no meio-campo, transformando o jogo em uma disputa mais travada. Sem grandes oportunidades para nenhum dos lados, o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Savarino Garante a Vantagem e Expulsões Decidem

O segundo tempo começou com um momento de apreensão: Marlon Freitas, do Botafogo, sofreu um choque de cabeça com Laquintana e precisou ser retirado de ambulância, deixando o campo desacordado.

Após a interrupção, o Botafogo conseguiu abrir o placar aos nove minutos. Savarino foi lançado na área e mostrou frieza para tocar na saída do goleiro Cleiton, colocando o Alvinegro em vantagem. O gol abalou o Bragantino, que não conseguiu oferecer perigo significativo. A situação dos donos da casa piorou quando Nathan Mendes recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Red Bull Bragantino com um jogador a menos.

Com a vantagem numérica e no placar agregado, o Botafogo passou a administrar o jogo, controlando a posse de bola. Para selar a noite ruim do Bragantino, Athyrson também foi expulso após pisar em Correa. Nos minutos finais, o Glorioso apenas segurou o resultado, garantindo a vitória e a merecida classificação em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO-SP 0 X 1 BOTAFOGO-RJ

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data: 06/08/2025

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: John John e Cleiton (Red Bull Bragantino); Marlon Freitas, Alexander Barboza e Correa (Botafogo)

Cartões vermelhos: Nathan Mendes e Athyrson (Red Bull Bragantino)

GOL: Savarino, aos 9′ do 2º T (BOTAFOGO)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Fabinho (João Neto), Praxedes (Athyrson) e Jhon Jhon (Davi Gomes); Gustavinho (Gabriel), Laquintana (Marcelinho) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra

BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles (Marçal); Newton (Huguinho), Marlon Freitas (Danilo), Joaquim Correa e Jefferson Savarino (Mastriani); Nathan Fernandes (Matheus Martins) e Santi Rodríguez (Artur). Técnico: Davide Ancelotti

Fonte: Esportes