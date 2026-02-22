Botafogo vence Boavista e garante vantagem na Taça Rio

Em uma noite de estreia para o reforço Edenílson, o Botafogo mostrou sua força e venceu o Boavista por 2 a 0, neste sábado (21), no Estádio Elcyr Resende. O resultado positivo no jogo de ida da semifinal da Taça Rio concede ao Alvinegro uma confortável vantagem para o confronto de volta.

Com a vitória em Bacaxá, o Botafogo agora pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, que será realizado no próximo sábado, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, para assegurar sua classificação à final do torneio.

O jogo

O Boavista iniciou a partida com uma postura ofensiva, buscando surpreender o time da capital. Logo aos oito minutos, Kadu esteve perto de abrir o placar, mas Brunão interceptou a bola. Em seguida, Lucas Silva também teve uma chance clara, travado na hora da finalização. A equipe de Saquarema rondou a área botafoguense e, nos minutos finais do primeiro tempo, quase marcou com Isael, que arriscou de fora da área e viu a bola passar perto do ângulo.

No entanto, foi o Botafogo quem quebrou o zero no placar. Aos 43 minutos da etapa inicial, após um cruzamento na área, Ythallo escorou e Justino empurrou para as redes, levando o Alvinegro para o intervalo com a vantagem.

Segundo tempo

A volta do intervalo foi fulminante para o Botafogo. Com apenas um minuto do segundo tempo, Artur recebeu passe e finalizou sem chances para o goleiro Maticoli, ampliando a vantagem para 2 a 0. Com o placar mais elástico, o time visitante passou a administrar o resultado, enquanto o Boavista sentiu o golpe e encontrou dificuldades para reagir.

O Botafogo ainda chegou a balançar as redes novamente aos 18 minutos com Nathan Fernandes, mas o gol foi anulado por impedimento. O domínio alvinegro prosseguiu, com Arthur Izaque acertando o travessão e Caio Valle e Artur testando o goleiro Maticoli com chutes perigosos. O Boavista ainda teve um gol de Luis Henrique anulado, confirmando a noite de pouca sorte para a equipe da casa.

Próximo desafio: Pré-Libertadores

Antes do jogo de volta da Taça Rio, o Botafogo terá um importante compromisso pela Pré-Libertadores. A equipe carioca enfrentará o Nacional Potosí na quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, buscando uma vaga na fase de grupos da competição continental.

FICHA TÉCNICA

Boavista 0 x 2 Botafogo Competição Semifinal da Taça Rio (jogo de ida) Local Estádio Elcyr Resende Data 21 de fevereiro de 2026 (sábado) Horário 21h (de Brasília) Gols Justino, aos 43′ do 1ºT (Botafogo)

Artur, aos 1′ do 2ºT (Botafogo) Cartões Amarelos Boavista: Titto e Cesinha

Botafogo: Alexander Barboza e Edenílson Arbitragem Árbitro Pierry Dias dos Santos (RJ) Assistentes Thiago de Oliveira Exposito (RJ) e Fábio Ramo França (RJ) VAR Pathrice Corrêa Maia (RJ) Escalação – Boavista Goleiro Maticoli Defensores Cesinha, Guilherme Lacerda (André), Jesus e Titto Meio-campistas Kadu (Gabriel), Fernando e Isael (Luís Henrique) Atacantes Filipinho (Berê), Lucas e Brunão (Ryan) Técnico Gilson Kleina Escalação – Botafogo Goleiro Raul Defensores Kadu, Ythallo, Justino e Hernandez (Arthur Izaque) Meio-campistas Edenílson (Bernardo Valim), Arthur Novaes e Caio Valle (Kadir) Atacantes Villalba (Gabriel Abdias), Artur e Nathan Fernandes (Kauan Toledo) Técnico Martín Anselmi

Fonte: Esportes