Botafogo – SP joga mal e perde para o CRB em Alagoas

O Botafogo perdeu do CRB por 1 a 0, neste domingo (20), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Tricolor permanece na 19ª colocação com 25 pontos -sete a menos do que Náutico (18º), Figueirense (17) e Paraná (16º), o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Agora, o Pantera volta a campo na quarta-feira (23), às 19h15, quando enfrenta o Oeste, pela 31ª rodada da competição.

O JOGO

O treinador Moacir Júnior fez duas alterações na equipe em relação ao time que empatou com o Brasil de Pelotas na última quarta-feira. Ele promoveu os retornos do zagueiro Róbson e do lateral/volante Val.

Mesmo com o retorno dos dois titulares, o CRB começou melhor na partida. Aos 5 minutos, Pablo Dyego recebeu pela esquerda e finalizou no canto para boa defesa de Darley. Quatro minutos depois, Lucão bateu de dentro da grande área e o goleiro botafoguense espalmou.

O Botafogo chegou pela primeira vez com perigo aos 22 minutos, quando Matheus Anjos cobrou falta da intermediária e mandou no ângulo do goleiro Edson Mardden, que colocou para escanteio.

Antes de terminar a etapa inicial, o CRB ameaçou novamente. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Gum, que cabeceou e Raniele salvou em cima da linha. Luidy ainda finalizou e mandou para fora.

No segundo tempo, Moacir Júnior voltou com Judivan e Ortega nos lugares de Michel Douglas e Ronald.

Porém, o CRB abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Darley tirou de soco, mas a bola sobrou para Robinho, que finalizou torto. Pablo Dyego desviou de cabeça e mandou para a rede.

Após o gol, o Botafogo rondou a área adversária, mas não conseguia finalizar. Val ainda arriscou de fora da área e Edson Mardden espalmou. O Tricolor insistiu, no entanto, não conseguiu chegar ao gol de empate.