Botafogo SP e Juventude se enfrentam pela 11ª vez em jogos oficiais

Seis dias após o empate diante do Figueirense, o Botafogo volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (2), o Tricolor enfrenta o Juventude, às 19h, no Estádio Santa Cruz, pela 25ª rodada da competição.

O histórico do confronto é muito equilibrado. Em dez jogos, o Pantera obteve duas vitórias —mesmo número de triunfos do adversário. O duelo ainda registra seis empates.

As partidas entre os clubes foram disputadas pelas Séries A (3), B (5) e C (2) do Brasileiro.

O último confronto ocorreu no dia 29 de agosto. Na oportunidade, a partida terminou empatada por 0 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, pela sexta rodada da Série B.

CONFIRA O HISTÓRICO DO CONFRONTO ENTRE BOTAFOGO X JUVENTUDE

VITÓRIAS DO BOTAFOGO: 2

VITÓRIAS DO JUVENTUDE: 2

EMPATES: 6

GOLS MARCADOS PELO BOTAFOGO: 7

GOLS MARCADOS PELO JUVENTUDE: 5