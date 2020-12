Botafogo-SP começa melhor, mas termina em empate de 1 a 1 com Juventude

Tudo igual em Ribeirão Preto (SP). Em duelo válido pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro, Botafogo-SP e Juventude empataram em 1 a 1, no Estádio Santa Cruz. Os gols foram todos na segunda etapa. Grampola abriu o placar para o Juve, enquanto que Wellington Tanque igualou para o Pantera.

Com o resultado, o Botafogo-SP aparece na 19ª posição, agora com 20 pontos. O Juve está em quarto, com 41 somados.

Necessitando vencer para respirar na luta contra o rebaixamento, o Botafogo foi melhor na etapa incial. Apesar da primeira chegada ter sido do Juve, o Pantera tomou as rédeas do jogo e quase abriu o placar em tentativas de fora da área.

Todavia, o goleiro Marcelo Carné foi um dos destaques do período, salvando o Juventude por diversas vezes e garantindo o 0 a 0 no placar da etapa inicial.

Mas as coisas mudaram na segunda etapa. Na marca dos 20 minutos, Gustavo Bochecha alçou bola na área. Livre de marcação, Grampola cabeceou e abriu o placar em Ribeirão Preto (SP).

Mas o Pantera não desanimou, e foi em busca do empate. Na marca dos 40, Ronald fez bela jogada pela esquerda e levantou na área. Tanque acertou lindo voleio e empatou a partida.