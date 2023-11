Botafogo sofre mais uma virada e é derrotado pelo Grêmio

Em mais um jogo emocionante, o Botafogo abriu vantagem mas acabou sofrendo uma virada surpreendente, assim como aconteceu contra o Palmeiras.

O placar final foi de 4 a 3 para o Grêmio, deixando a torcida, que esgotou os ingressos mais uma vez, extremamente decepcionada.

Com essa quarta derrota consecutiva, o Botafogo continua na liderança do Brasileirão, mas agora divide o primeiro lugar com Palmeiras e Grêmio, ambos com 59 pontos.

O Red Bull Bragantino e o Flamengo vêm logo atrás com 58 e 56 pontos, respectivamente.

O próximo jogo do Botafogo será contra o Red Bull Bragantino no domingo e depois enfrentará o Fortaleza, após a pausa para a data Fifa.

