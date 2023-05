Botafogo se isola na liderança do Brasileirão

A sétima rodada do Brasileirão Assaí 2023 foi muito boa para o Botafogo, que derrotou o Fluminense por 1 a 0, no Nilton Santos, no sábado (20), e saltou para 18 pontos, na liderança isolada da competição. O Tricolor carioca está em terceiro, com 13 pontos.

Entre os dois situa-se o Palmeiras, com 15 pontos. O Alviverde empatou com o Santos por 0 a 0, na Vila Belmiro, também no sábado, resultado que deixou o Peixe em 9º.

No mesmo dia, houve mais cinco jogos. Bahia e Goiás ficaram no 1 a 1 na Fonte Nova, o Red Bull Brasil, com grande atuação, venceu em casa o Athletico-PR por 2 a 0, enquanto o São Paulo, com dois gols no finalzinho, impôs um amargo 4 a 2 sobre o Vasco, no Morumbi.

Grêmio derrotou Inter por 3 a 1 com ótima atuação de Luís Suárez

Créditos: Lucas Uebel / Grêmio

Já no Independência, o América-MG obteve sua primeira vitória no Brasileirão e saiu da última posição: 2 a 1 contra o Fortaleza. Fechando a série de partidas no sábado, o Atlético-MG derrotou de virada o Coritiba por 2 a 1 no Couto Pereira, e pulou para a quarta posição.

A rodada seguiu neste domingo (21) com dois dos mais tradicionais clássicos do futebol brasileiro. Em Porto Alegre, o Grêmio soube aproveitar o mando de campo e passou pelo rival Internacional – 3 a 1, com bela performance de Luís Suárez. E no Maracanã, com um gol de Léo Pereira nos acréscimos do segundo tempo, o Flamengo bateu o Corinthians por 1 a 0.

Nesta segunda (22), o Cruzeiro enfrenta o Cuiabá, na Arena do Jacaré, às 20 horas.

