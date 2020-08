Botafogo-PB e Manaus empatam pela Série C

O Botafogo-PB e o Manaus empataram em 0 a 0 na noite desta segunda (17) em jogo válido pela segunda rodada do grupo A da Série C do Brasileiro. A partida foi realizada no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Num jogo muito truncado, de lances perigos e grandes chances de gol pro Gavião, o segundo jogo pela #SérieC2020 termina empatado. Seguimos na luta pela 1ª vitória! 🦅#PróximaParada: Enfrentar o Jacuipense na Bahia, no dia 22 de agosto em nosso terceiro jogo.#VoaGavião🦅 pic.twitter.com/N5R5yN26Oq — Manaus Futebol Clube (de 🏠) (@oficialmanausfc) August 18, 2020

Com este resultado, as duas equipes ainda permanecem em busca da primeira vitória na competição.

As duas equipes voltam a jogar pela Série C no próximo final de semana. No sábado o Manaus vai até estádio Pituaçu, na Bahia, para enfrentar o Jacuipense. E no domingo o Botafogo-PB recebe o Santa Cruz no estádio Almeidão.

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.