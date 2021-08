Botafogo ganha do Coritiba e entra no G4 da serie B

O Botafogo venceu o Coritiba por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos 35 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado confirma a boa fase do Glorioso, que chega a sete vitórias nos últimos nove jogos. O próximo jogo é contra o Remo, em Belém do Pará.

O JOGO

Mirando uma vaga entre as primeiras posições e buscando melhorar o desempenho como visitante, o Botafogo foi até Curitiba para duelar com o líder da competição. A tarefa não era fácil, mas o Alvinegro teve postura de quem queria sair com os três pontos.

Compacto e organizado, o time de Enderson Moreira controlou as ações desde o início e apostava em atuar por dentro, explorando a aproximação entre Chay e Navarro. A dupla, entrosada, criava as principais chances, que também chegava com perigo em chutes de média distância de Pedro Castro.

Na parte final da primeira etapa, em cobrança rápido de lateral, Daniel Borges ligou Chay, que se lançou em velocidade e fez cruzamento preciso para Navarro marcar de cabeça: 1 a 0 Fogão e o sétimo gol do atacante na competição.

No segundo tempo as diretrizes foram as mesmas. Mais postado, o Glorioso valorizava a posse de bola e construía jogadas de perigo, em rápidas trocas de passes. Oyama, que entrou no decorrer da partida, ditava o ritmo do meio-campo e usava o jogo apoiado com Marco Antônio para abastecer o setor ofensivo.

O adversário, em busca do empate, procurou aumentar o volume, apostando em cruzamentos, mas esbarravam no setor defensivo alvinegro, principalmente em Carli e Kanu, que tiveram atuações seguras.

No mais, o Botafogo teve maturidade e confiança para administrar o resultado e esperar o apito final. Vitória maiúscula no Couto Pereira para firmar de vez a equipe entre os times que brigam pelo acesso.

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli e Jonathan Silva (Oyama); Barreto, Pedro Castro (Ricardinho), Marco Antônio, Warley e Chay (Ênio); Navarro (Rafael Moura).

foto: facebook/botafogo

fonte: https://www.botafogo.com.br/ler-noticia.php?cod=6510