Botafogo empata com a Ponte Preta fora de casa.

O Botafogo empatou sem gols com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em partida válida pela 35 rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o Glorioso chegou aos 63 pontos na competição. O time alvinegro volta a campo contra o Operário, na próxima segunda-feira, no Nilton Santos. Em caso de vitória, o Fogão garante matematicamente o acesso para a Primeira Divisão.

O JOGO

Para manter a boa sequência e se aproximar ainda mais do acesso à Série A, o Botafogo foi até Campinas enfrentar a Ponte Preta. Mesmo atuando fora de seus domínios, o Glorioso iniciou a partida buscando o resultado. Kanu teve uma das chances mais claras da partida logo aos 8 minutos, quando aproveitou bate-rebate na área e finalizou de frente, mas o goleiro Ivan fez grande defesa e evitou o gol alvinegro.

O Fogão era organizado e explorava bem os lados do campo quando recuperava a posse de bola. Em uma escapada pela direita, Oyama encontrou Warley, que cruzou com perigo para Ednei afastar. Na sequência, foi a vez de Carlinhos, pela esquerda, cruzar para Navarro, de cabeça, mandar para as redes. A arbitragem, no entanto, assinalou impedimento do lateral no início da jogada.

O adversário, por sua vez, adotava postura cautelosa, mas assustava em jogadas de bola parada. Rodrigão levava a melhor pelo alto. Aos 27, aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou sobre a meta de Diego Loureiro. No fim da primeira etapa, Felipe Albuquerque recebeu na entrada da grande área, dominou de frente e chutou forte por cima. As equipes foram para o intervalo sem gols.

Na segunda etapa, a Macaca insistia nas bolas aéreas. O zagueiro Ednei subiu mais que tudo mundo e cabeceou perto do gol alvinegro, após cobrança de escanteio. O Fogão valorizava a posse de bola, trocava passes com paciência e tentava encontrar espaços no campo ofensivo. Ronald quase marcou para o Glorioso aos 22, depois de receber na área, bater cruzado e a bola passar raspando à trave.

Mais inteiro no jogo, o Botafogo ensaiava uma pressão. Em cobrança de falta na intermediária, Carlinhos também passou perto de abrir o placar. O lateral cobrou com categoria e acertou o travessão. Depois disso, a partida caiu de ritmo. O rival, na luta contra o rebaixamento, parecia se contentar com o empate e bloqueava bem as ações do Alvinegro, que lutou até o final, mas não encontrou o gol. Fim de jogo e tudo igual no Moisés Lucarelli: 0 a 0.

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos (Hugo); Oyama, Pedro Castro (Barreto), Diego Gonçalves, Warley (Ronald) e Marco Antôno (Frizzo); Navarro (Rafael Moura).

fonte: https://www.botafogo.com.br/ler-noticia.php?cod=6661