Botafogo empata com a LDU em Quito e mantém liderança do grupo na Sul-Americana

Nesta terça-feira (6), no jogo entre Botafogo e LDU no Casa Blanca, em Quito, as equipes empataram em 0 a 0. O goleiro Lucas Perri se destacou com importantes defesas, evitando a derrota do Botafogo nos acréscimos. O técnico Luís Castro não contou com Tiquinho Soares, que está em tratamento e será avaliado no Rio de Janeiro.

No primeiro tempo, o Botafogo entrou em campo buscando minimizar os efeitos da altitude. Apesar disso, a LDU chegou com perigo em duas tentativas, sendo uma delas com uma defesa milagrosa de Lucas Perri. Os equatorianos dominaram a primeira etapa e construíram jogadas pelos lados, explorando as costas dos laterais Rafael e Hugo. Porém, a falta de pontaria e as boas defesas de Perri evitaram a abertura do placar. O Botafogo teve a chance mais clara do jogo aos 40 minutos, com Janderson aproveitando uma falha do zagueiro Martínez e isolando cara a cara com o goleiro Domínguez.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado. Com as entradas de Luis Henrique e Junior Santos, o Botafogo passou a ter um impacto maior no ataque, sentindo a falta de Tiquinho Soares. As duas melhores oportunidades foram com os zagueiros Adryelson e Custa. No final, o Alvinegro recuou e viu Perri fazer outra defesa milagrosa no último lance da partida.

Botafogo e LDU fecham a fase de grupos da Sul-Americana no dia 29 de junho. O Botafogo lidera o grupo A com nove pontos, mesma pontuação dos equatorianos, que ficam em desvantagem no critério de desempate – gols marcados. Enquanto isso, o time de Luís Castro volta suas atenções ao Brasileirão e enfrenta o Fortaleza no sábado (10), às 21h, no Niltão.

FICHA TÉCNICA



LDU 0X0 BOTAFOGO

SUL-AMERICANA: 5ª RODADA Local: Casa Blanca, Quito (EQU)

Data e horário: Terça-feira (6/6), às 23h (Brasília)

Árbitro: José Argote (VEN)

Assistentes: Alberton Ponte e Carlos Lopez (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Rafael, Marlon Freitas, Cuesta, Hugo, Junior Santos (BOT)

Cartão Vermelho: –



LDU: Dominguez; Quinteros, Mina, Facundo Rodríguez, Quiñonez (Ramíres); Martínez, Piovi; Ibarra, Alvarado, Jhojan Julio (González); Angulo (Anangonó). Técnico: Luis Zubeldía

BOTAFOGO: Perri; Rafael (Di Plácido), Adryelson, Cuesta, Neto; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo; Sauer (Lucas Fernandes), Víctor Sá (Luis Henrique), Janderson (Junior Santos). Técnico: Luís Castro

