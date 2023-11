Botafogo é derrotado pelo Vasco e segue com a mesma pontuação do Palmeiras no Brasileirão

O Vasco da Gama surpreendeu o líder Botafogo na noite desta segunda-feira (06.11), na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao vencer por 1 a 0, em São Januário.

O único gol da partida foi marcado por Paulo Henrique no primeiro tempo. Com esse resultado, o Vasco saiu da zona de rebaixamento, alcançando 37 pontos, enquanto o Botafogo sofreu a terceira derrota consecutiva e está sem vencer há quatro jogos, mantendo-se empatado com o Palmeiras, ambos com 59 pontos, porém com um jogo a menos.

O Botafogo terá dois confrontos decisivos pela frente: Grêmio e Red Bull Bragantino. Já o Vasco só jogará no domingo contra o América-MG.

No confronto, o Botafogo foi superior, porém o Vasco conseguiu ser mais eficiente e marcou o gol da vitória aos 28 minutos, através de Paulo Henrique.

O Vasco se mostrou bem posicionado defensivamente e o goleiro Léo Jardim teve pouco trabalho na primeira etapa.

No segundo tempo, o Vasco continuou atacante e quase marcou o segundo gol, mas Perri fez a defesa.

O jogo permaneceu corrido, mas com queda no nível técnico no final da partida. O Vasco não recuou mesmo estando na frente no placar e continuou ameaçando o Botafogo até o fim.

FICHA TÉCNICA



VASCO 1 X 0 BOTAFOGO

Local: São Januário

Data: Segunda-feira, 6 de novembro de 2023

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa-PB)

Cartões amarelos: Medel, Paulinho (Vasco); Marçal, Danilo Barbosa, Diego Costa, Tiquinho (Bota)

Gols:

VASCO: Paulo Henrique, aos 28 min do 1º tempo

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho (Jair); Gabriel Pec (Léo), Erick Marcus (Alex Teixeira) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido (Carlos Alberto), Bastos (Diego Costa), Phelipe Sampaio e Marçal (Hugo); Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Segovinha), Victor Sá (Luis Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Lucio Flavio

Fonte: Esportes