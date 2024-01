Botafogo é derrotado e perde a liderança do Campeonato Carioca

O Botafogo não conseguiu manter sua invencibilidade no Campeonato Carioca, sofrendo uma derrota por 2 a 1 para o Boavista, em partida disputada nesta quinta-feira em Bacaxá.

Com esse resultado, a equipe comandada por Tiago Nunes acabou caindo para a segunda posição na tabela do estadual, com seis pontos conquistados. O Boavista, por sua vez, também alcançou os mesmos seis pontos, mas fica atrás pelo critério de desempate, ocupando a quarta colocação. A liderança momentânea é do Nova Iguaçu, com sete pontos.

O gol decisivo do jogo foi marcado por Léo Sheldon, ainda no primeiro tempo. Apesar de dominar a partida, o Botafogo pecou na criação de jogadas e nas finalizações ao longo dos 90 minutos.

Na próxima rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo terá a oportunidade de se recuperar quando receber o Sampaio Corrêa, em partida marcada para sábado, no Estádio Nilton Santos, às 16 horas. Já o Boavista só entrará em campo na segunda-feira, quando enfrentará o Audax, novamente em casa, às 20h30.

Fonte: Esportes