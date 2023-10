Botafogo e Athletico empatam; Fogão segue líder isolado do Brasileirão

Começou na noite de sábado (21) e só terminou na tarde de domingo (22), com um importante ponto conquistado pelo Furacão! O jogo contra o líder do Brasileirão foi marcado pela falta de iluminação no Estádio Nilton Santos e um tempo quase inteiro disputado só no dia seguinte. No placar, Botafogo 1×1 Athletico.

O Jogo

Desde o inicio, a partida foi marcada pelos problemas de energia no Engenhão. Mas após duas paralisações nos primeiros minutos, o jogo prosseguiu e o Furacão conseguiu criar uma boa oportunidade, quando Esquivel recebeu cruzamento e cabeceou para o meio da área, mas a zaga do Botafogo afastou.

Aos 23′, o time da casa saiu na frente. Marçal bateu escanteio, Tiquinho Soares deslocou Thiago Heleno com um empurrão e tocou de cabeça para a rede. Sem VAR devido aos problemas elétricos, o gol foi confirmado.

O Athletico não se abalou com a abertura do placar, nem com a pressão da torcida. Foi em busca do empate e quase chegou lá em um lance em que Cuello aproveitou um rebote da zaga e tentou de cabeça de fora da área. A bola passou muito perto da trave.

E aos 40′, saiu o gol rubro-negro. Cuello recebeu pela direita, avançou rumo à linha de fundo e cruzou rasteiro na área. A zaga não conseguiu cortar e Pablo apareceu livre na pequena área. Tudo igual!

Depois disso, praticamente não teve mais jogo na noite de sábado. Ainda no primeiro tempo, foram mais três quedas de energia. O árbitro decidiu encerrar o primeiro tempo e o intervalo durou 20 minutos. E quando a partida foi retomada, apenas cinco minutos transcorreram até uma nova paralisação.

Depois de uma hora de espera, a decisão foi pela suspensão da partida e a retomada apenas às 15h deste domingo, sem público.

O complemento da partida aconteceu com muito menos intensidade. Mas quem teve as melhores chances foi o Furacão.

Em escanteio batido por Vitor Bueno, Thiago Heleno cabeceou com perigo. Pablo também aproveitou cruzamento do camisa 8 e tocou para fora.

Na melhor oportunidade do Botafogo, Bento fez uma difícil defesa, em um chute de Tiquinho Soares que desviou antes do goleiro rubro-negro espalmar.

O Athletico ainda teve mais duas boas chances. Quando Lucas Perri saiu do gol para cortar um cruzamento de Pablo para Vitor Bueno, Zapelli pegou a sobra e quase conseguiu encobrir o goleiro alvinegro. E já aos 46′, Rômulo ficou cara a cara com Perri, que conseguiu a defesa, em um lance em que a arbitragem anotou impedimento.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 1×1 Athletico Paranaense



Campeonato Brasileiro 2023: 28ª rodada

Data: 21/10/2023 (sábado) / 22/10/2023 (domingo)

Horário: 21h / 15h

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo (Diego Costa, aos 47′ do 2º tempo); Júnior Santos, Victor Sá (Luís Henrique, aos 41′ do primeiro tempo) e Tiquinho Soares

Técnico: Lúcio Flávio

Gol: Tiquinho Soares, aos 23′ do primeiro tempo

Cartões amarelos: Eduardo e Victor Sá

Athletico Paranaense: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho (Hugo Moura, aos 35′ do 2º tempo) e Esquivel; Vitor Bueno, Pablo e Zapelli (Rômulo, aos 35′ do 2º tempo)

Técnico: Wesley Carvalho

Gol: Pablo, aos 40′ do primeiro tempo

Cartão amarelo: Kaíque Rocha