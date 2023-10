Botafogo destrói o Fluminense em apenas 2 minutos e põe fim a sequência de 5 jogos sem vitória

O Botafogo dominou o clássico contra o Fluminense e saiu vitorioso com uma vitória por 2 a 0 no Maracanã.

O resultado colocou o Botafogo em uma boa vantagem na liderança do Brasileirão.

O primeiro gol foi marcado por Júnior Santos aos 19 minutos, e dois minutos depois Tiquinho Soares ampliou com um golaço.

O Botafogo jogou com avanços rápidos e transições eficientes, mostrando um desempenho similar às melhores atuações sob o comando de Luís Castro.

Essa vitória encerrou um jejum de cinco jogos sem vitória para o time. Agora, o Botafogo está com uma folga maior na liderança da tabela, com 55 pontos, enquanto o Fluminense permanece em sexto lugar com 41 pontos.

Os tropeços de Palmeiras e Grêmio também beneficiaram o Botafogo na tabela. O Botafogo começou o clássico com um ataque mais agressivo e criou perigo para a meta do Fluminense desde os primeiros minutos.

A equipe aproveitou a marcação alta do Fluminense para avançar rapidamente e encontrar espaços atrás da zaga adversária, resultando nos dois gols.

O Fluminense reagiu na segunda etapa e finalizou mais vezes, mas teve dificuldades para penetrar na defesa do Botafogo e quase não ofereceu perigo real ao goleiro Lucas Perri.

O jogador Ganso do Fluminense recebeu vaias da torcida durante e após o jogo, devido ao seu desempenho. Destaques para os gols de Júnior Santos e Tiquinho Soares, e também para as boas defesas de Fábio, goleiro do Fluminense.

Ficha técnica

Fluminense 0 x 2 Botafogo

Competição: Brasileirão, 26ª rodada

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 8 de outubro de 2023, às 16h

Público: 45.193 presentes

Renda: R$ 2.411.265,50

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Amarelos: Keno (Fluminense), John Kennedy (Fluminense) e Fernando Diniz (Fluminense); Tchê Tchê (Botafogo), Marlon Freitas (Botafogo)

Gols: Júnior Santos (Botafogo), aos 19’/1ºT, e Tiquinho Soares (Botafogo), aos 21’/1ºT

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Yoni González), Nino, Marlon (Alexsander) e Marcelo (Leo Fernández); André, Arias e Ganso (Lima); John Kennedy, Keno (Diogo Barbosa) e Cano. Técnico: Fernando Diniz



Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel Pires) e Eduardo (Danilo Barbosa); Júnior Santos (Luis Henrique), Victor Sá (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares (Hugo). Técnico: Lúcio Flávio.

Fonte: Esportes