Botafogo conquista três pontos importantes na busca pela classificação do Cariocão

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, o Glorioso derrotou o Resende por 2 a 0, na tarde deste domingo (05/03), no Estádio Kléber Andrade, e conquistou três importantes pontos na busca pela classificação para a fase final do estadual.

O grande destaque da partida foi o cria da #BaseForte Matheus Nascimento, que marcou um belo gol e deu uma assistência, após ótima jogada individual, para Carlos Alberto também deixar o seu.

O resultado positivo levou a equipe alvinegra aos 19 pontos na tabela de classificação. O próximo compromisso no torneio será válido pela últida rodada da primeira fase, na quinta-feira (09/03) contra a Portuguesa, às 19h30, no Raulino de Oliveira.

FICHA DO JOGO:

Data/horário: 05/03/2023(Domingo), às 19h30

Local: Estádio Kléber Andrade

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Fabiana Nobrega Pitta

Quarto árbitro: Lucas Coelho Santos

Amarelos: Khevin Fraga, Vinícius Balotelli e Léo Pedro (Resende), JP (BOTAFOGO)

Vermelhos: –

Gols: Carlos Alberto aos 47’/1ºT e Matheus Nascimento aos 3’/2ºT (BOTAFOGO)

Resende: Jefferson Luis; Medina, Hiago, Rayne e Khevin Fraga (William Bartholdy); Dener (Stefano Moretti), Geovani (Zizu) e Vinícius Balotelli (Léo Itaperuna); Léo Pedro (Wallace), Bismarck e Kaique . Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO: Lucas Perri; JP (Daniel Borges), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê , Marlon Freitas e Gabriel Pires (Lucas Fernandes); Carlos Alberto (Lucas Piazon/Luis Henrique), Victor Sá (Raí) e Matheus Nascimento. Técnico: Luis Castro.

Fonte: Agência Esporte