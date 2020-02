Botafogo bate Resende e segue na luta por vaga na semifinal do Carioca

O Botafogo venceu de virada o Resende por 2 a 1 no estádio Nilton Santos, na noite desta quinta-feira (30), em partida válida pela quarta rodada da Taça Guanabara. Por conta das fortes chuvas na cidade do Rio de Janeiro, o jogo chegou a ficar paralisado por 47 minutos.

O Resende saiu na frente com Geovani aos 25 minutos. Dois minutos depois, a partida foi paralisada por conta da intensa tempestade e queda de raios. A partida foi retomada 47 minutos depois, mas a primeira etapa terminou com vantagem do Resende no placar.

No segundo tempo, bastaram oito minutos para o meio-campista Bruno Nazário deixar tudo igual no Engenhão. E já nos acréscimos, Pedro Raul, de pênalti, decretou a vitória alvinegra. O resultado colocou o Botafogo de volta na briga por uma vaga na semifinal da Taça Guanabara.

O próximo confronto botafoguense é domingo (2 de fevereiro) contra o Vasco, às 16h, no estádio Nilton Santos.