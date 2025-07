Botafogo bate o Vasco no Mané Garrincha e sonha alto no Brasileirão

Em um clássico carioca disputado em solo brasiliense, o Botafogo demonstrou superioridade na etapa final para vencer o Vasco por 2 a 0, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Arthur Cabral e Nathan, o Glorioso conquistou um importante triunfo que o aproxima das primeiras posições da competição, ao passo que o Cruzmaltino vê sua situação se complicar na parte de baixo da tabela.

O resultado impulsiona o Botafogo aos 21 pontos, consolidando sua ambição no campeonato. Por outro lado, o Vasco permanece com 13 unidades, mergulhado na parte inferior e acendendo o alerta para seus próximos compromissos.

Ambas as equipes terão desafios em breve. O Vasco volta a campo já nesta terça-feira para enfrentar o Independiente del Valle, em Quito, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Botafogo, por sua vez, foca na próxima rodada do Brasileirão, recebendo o Vitória no Nilton Santos na quarta-feira.

O Jogo

O clássico no Mané Garrincha começou agitado. Logo no primeiro minuto, Savarino, do Botafogo, cobrou uma falta que cruzou a área vascaína perigosamente. A resposta do Vasco veio com Coutinho, que arriscou de fora da área e obrigou o goleiro John a fazer uma boa defesa.

Embora o Vasco exibisse maior posse de bola, as chances mais claras de gol no primeiro tempo foram do Botafogo. Arthur Cabral finalizou para uma grande defesa de Léo Jardim, e Kaio Fernando cabeceou na direção do arqueiro cruzmaltino. Em um lance polêmico, o VAR chegou a ser acionado para revisar um possível pênalti por toque de mão de João Victor, mas a jogada foi anulada por uma falta anterior de Artur. Na reta final da primeira etapa, o jogo se concentrou no meio-campo, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

A segunda etapa marcou um Botafogo mais incisivo, que rapidamente abriu o placar. Aos dois minutos, Montoro chutou, Léo Jardim deu rebote e Arthur Cabral não perdoou, mandando para o fundo da rede.

Em busca do empate, o Vasco tentou ir para cima, mas o Botafogo quase ampliou com Vitinho, que mandou pela linha de fundo após um cruzamento. Os cruzmaltinos responderam com um chute de Rayan, defendido por John.

Apesar da insistência vascaína, os espaços cedidos foram fatais. Aos 33 minutos, em um avanço rápido, Nathan recebeu passe na área e apenas empurrou para o gol, selando o 2 a 0. O segundo gol abateu o Vasco, e o Botafogo quase marcou o terceiro aos 36 minutos, com Correa parando em mais uma grande defesa de Léo Jardim. Nos minutos finais, o Vasco ainda tentou diminuir o prejuízo, mas esbarrou em seus próprios erros, enquanto o Botafogo administrou o resultado para garantir a vitória em Brasília.

FICHA TÉCNICA | VASCO 0 X 2 BOTAFOGO

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 12/07/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Lucas Freitas e Garré (Vasco); Alexander Barboza e Montoro (Botafogo)

GOLS: Arthur Cabral, aos 2′ do 2º T e Nathan, aos 33′ do 2º T (BOTAFOGO)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Mateus Carvalho) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho (Alex Teixeira); Nuno Moreira (Garré), Rayan (David) e Pablo Vegetti (GB). Técnico: Fernando Diniz

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Fernando e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Montoro (Allan) e Savarino (Correa); Artur (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral (Nathan). Técnico: Davide Ancelotti