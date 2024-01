Botafogo bate o Bangu e dorme na liderança

Por Cleiton Túlio | Agência Esportes

Em uma tarde de sábado movimentada no Campeonato Carioca, o Botafogo assumiu a liderança da Taça Guanabara ao vencer o Bangu por 2 a 0, no estádio Nilton Santos. Com a vitória, o Alvinegro chegou aos 6 pontos e se isolou na ponta da tabela.

O Botafogo impôs seu estilo de jogo desde o início da partida e conseguiu abrir o placar com Junior Santos, que marcou um belo gol. O Alvirrubro da Zona Oeste, por sua vez, teve dificuldades para reagir e acabou sofrendo o segundo gol, anotado por Jeffinho.

Com a vitória, o Botafogo se mantém invicto no Campeonato Carioca, com 2 vitórias em 2 jogos. A equipe busca manter esse desempenho e conquistar o título da Taça Guanabara.

Por outro lado, o Bangu acumulou sua segunda derrota consecutiva na competição e ainda não pontuou. O time precisa se reorganizar e buscar uma reação para seguir na briga pela classificação.

Ambas as equipes voltam a campo na quarta-feira (24). O Bangu receberá o Nova Iguaçu, às 16 horas, no estádio Moça Bonita. Já o Botafogo visitará o Boavista, às 21h30, no estádio Elcyr Resende, em Bacaxá.

O Campeonato Carica segue emocionante, e o Botafogo assume a liderança provisória, enquanto o Bangu busca se recuperar e conquistar seus primeiros pontos na competição. Resta aguardar os próximos jogos para ver como as equipes se sairão nessa disputa acirrada pelo título estadual.

Fonte: Esportes