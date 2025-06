Botafogo avança às oitavas do Mundial de Clubes mesmo com derrota para o Atlético de Madrid

O Botafogo garantiu sua classificação para as oitavas de final do Super Mundial de Clubes nesta segunda-feira, apesar de ter sido superado pelo Atlético de Madrid por 1 a 0, em partida realizada em Los Angeles. O resultado, obtido na última rodada da fase de grupos, colocou a equipe alvinegra na segunda posição do Grupo B, com seis pontos, atrás apenas do PSG nos critérios de desempate.

O único gol do confronto foi marcado pelo atacante Antoine Griezmann, aos 42 minutos do segundo tempo, selando a vitória dos espanhóis. Contudo, o triunfo não foi suficiente para o Atlético de Madrid, que também terminou com seis pontos, mas ficou na terceira colocação e foi eliminado da competição devido aos critérios de desempate.

O Jogo

A partida começou com o Botafogo mostrando boa iniciativa. Aos nove minutos, Savarino teve uma chance clara, mas finalizou para uma boa defesa de Oblak. Pouco depois, Artur arriscou de fora da área e a bola desviou na zaga, quase surpreendendo o goleiro espanhol.

O Atlético de Madrid demorou a se encontrar, mas aos 16 minutos, Gallagher fez a primeira investida perigosa, mandando pela linha de fundo. Este lance animou os espanhóis, que passaram a ter maior posse de bola e a pressionar. Alexander Barboza foi crucial ao desarmar Álvarez antes de uma finalização perigosa, mantendo a igualdade no placar até o intervalo, mesmo com o Atlético mantendo a pressão.

No segundo tempo, o cenário não mudou muito. O Atlético continuou buscando o gol, mas esbarrava na consistente marcação do Botafogo, que impedia as investidas mais perigosas. Aos 19 minutos, Griezmann assustou ao finalizar na rede pelo lado de fora, e Sorloth cabeceou para fora pouco depois.

O Botafogo só conseguiu criar uma boa chance aos 21 minutos da segunda etapa, quando Cuiabano cruzou para Igor Jesus, que obrigou Oblak a fazer uma importante defesa. A parte final do jogo foi mais aberta, com ambas as equipes buscando o ataque.

O gol que definiu a vitória do Atlético de Madrid veio aos 41 minutos, com Griezmann, após uma jogada bem construída. Apesar do revés, o Botafogo soube segurar o resultado, que garantiu a vaga para a próxima fase.

Próximo Desafio

Classificado, o Botafogo agora aguarda o primeiro colocado do Grupo A para as oitavas de final. O duelo está agendado para o próximo sábado, às 13h (horário de Brasília), na Filadélfia.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID-ESP 1 X 0 BOTAFOGO-BRA

Local: Estádio Rose Bowl, em Los Angeles ( Estados Unidos)

Data: 23/06/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Cesar Ramos (México)

Assistentes: Alberto Morin (México) e Marco Bisguerra (México)

Cartões amarelos: Gregore (Botafogo)

GOL: Griezmann, aos 41′ do 2º T (ATLÉTICO DE MADRID)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Llorente, Lenglet, Le Normand e Galan; De Paul (Koke), Gallagher (Griezmann), Barrios (Molina) e Simeone (Correa); Alvarez e Sorloth (Samuel Lino). Técnico: Diego Simeone

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), Alexander Barboza, Jair e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Allan (Newton) e Savarino (Montoro); Artur (Santi Rodríguez) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

Fonte: Esportes