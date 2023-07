Botafogo atropela no clássico e segue cada vez mais líder isolado no Brasileirão

Na tarde deste domingo (02.07), o Botafogo fez mais uma grande partida e venceu o clássico contra o Vasco por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos lotado de alvinegros. Com muito apoio, festa e vibração, a torcida alvinegra comandou as arquibancadas em uma perfeita conexão com a equipe.

Luis Henrique, aos 7 minutos do segundo tempo, e Carlos Alberto, aos 49 também da etapa final, marcaram os gols que deram mais três pontos para o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos, o Alvinegro abriu 9 de vantagem para o vice-líder.

O próximo compromisso é justamente com o Grêmio, atual segundo colocado, no domingo (9), às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

Data/Horário: 02/07/2023 (Domingo), às 16h

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Amarelos: Adryelson e Matias Segovia (BOTAFOGO); Robson Bambu, Léo, Lucas Piton, Rayan Orellano (Vasco)

Vermelhos: –

Gols: Luis Henrique aos 7’/2ºT; (BOTAFOGO)

Botafogo: Lucas Perri; Rafael (Di Placido), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Marlon Freitas e Eduardo (Kayque); Júnior Santos, Luis Henrique (Matias Segovia) e Tiquinho Soares (Carlos Alberto). Técnico Interino: Cláudio Caçapa.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambum (Capasso), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Eguinaldo), Marlon Gomes e Alex Teixeira (Carabajal); Orellano (Rayan), Figueiredo (Erick Marcus) e Pedro Raul. Técnico: William Batista.

Fonte: Esportes