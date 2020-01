Botafogo apresenta atacante peruano Lecaros, nova aposta da temporada

O Flamengo volta a treinar em tempo integral nesta -feira (8) no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os jogadores que se reapresentaram para esta temporada são da equipe Sub-20, que disputará as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, sob o comando de Maurício Souza, enquanto Jorge Jesus e seus titulares ainda estão de férias.

Quem já chegou ao Flamengo como reforço foi o atacante Pedro Rocha. “Prazer enorme estar realizando um sonho. Sem palavras, vamos com tudo pra conquistar mais títulos”, disse o atacante de 25 anos, que veio por empréstimo do Spartak de Moscou

Em conversa com os jornalistas, o vice-presidente de Futebol Marcos Braz afirmou que não se sente enfraquecido politicamente com a demissão de Paulo Pelaipe. O dirigente também rebateu as críticas de Jorge Jesus sobre a venda de Reinier por 30 milhões de Euros para o Real Madrid. Braz disse que não precisa da análise do treinador português para transações financeiras, tarefa que cabe a outros departamentos do clube.