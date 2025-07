Borussia Dortmund vence Monterrey e confirma clássico contra o Real Madrid no Mundial

Em um confronto eletrizante pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Borussia Dortmund superou o Monterrey por 2 a 1, nesta terça-feira, no Mercedes-Benz Stadium, e carimbou seu passaporte para as quartas de final. O grande nome da partida foi o atacante Guirassy, autor dos dois gols alemães, enquanto Berterame descontou para a equipe mexicana.

Com a vitória, o Borussia Dortmund agora se prepara para um aguardado clássico europeu. Nas quartas de final, os aurinegros enfrentarão o poderoso Real Madrid, que mais cedo eliminou a Juventus com uma vitória por 1 a 0 no Hard Rock Stadium. Para o Monterrey, que contava com a presença de Sergio Ramos em seu elenco, a derrota significa a despedida precoce da competição.

O embate entre Borussia Dortmund e Real Madrid, que promete ser um dos pontos altos do torneio, já tem data, horário e local definidos: próximo sábado, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Jogo

O Borussia Dortmund não demorou a mostrar seu poder ofensivo e abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada rápida, Adeyemi recebeu um lançamento em profundidade pela ponta direita, ganhou na velocidade do marcador e cruzou na medida para Guirassy, que finalizou de primeira, sem chances para o goleiro, inaugurando o marcador.

Ainda na etapa inicial, aos 22 minutos, a dupla Adeyemi-Guirassy voltou a brilhar. Após tabelar com Adeyemi na entrada da área, o atacante guineano recebeu livre de marcação e, cara a cara com o goleiro Andrada, arrematou com categoria para balançar as redes novamente, ampliando a vantagem do Borussia Dortmund para 2 a 0.

O Monterrey voltou do intervalo com outra postura e conseguiu diminuir a desvantagem logo aos dois minutos do segundo tempo. Berterame aproveitou um cruzamento pela esquerda de Corona, se antecipou à defesa alemã na área e desviou para o fundo do gol, dando um fôlego aos mexicanos. No entanto, apesar do gol e da busca pelo empate, o time de Monterrey não conseguiu criar chances claras o suficiente para reverter o placar, e o Borussia Dortmund administrou a vantagem até o apito final, garantindo sua vaga.

