Borat volta a se alimentar, mas segue em vigilância intensiva

Reprodução Instagram Assistente de palco do programa Amor e Sexo (TV Globo) foi baleado após uma briga de trânsito

Borat, o Bruno Miranda, do programa Amor e Sexo (TV Globo) volta a se alimentar neste sábado, 28, após ter sido baleado por causa de uma briga de trânsito, mas segue em vigilância intensiva no CTI. A informação do estado de saúde do assistente de palco de Fernanda Lima foi transmitida pela esposa dele, a médica Mariana Melgaço, em um story no perfil do Instagram dele.

“Bom dia. De acordo com a evolução médica de hoje, o paciente Bruno Soares Rodrigues Miranda, internado no CTI, Leito 3, encontra-se acordado, em regular estado geral, lúcido e orientado, respirando em ar ambiente, hipocorado, hidratado, estável hemodinamicamente, alega melhora da dor e ter evacuado. Abdômen mais flácido, menos doloroso à palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal, ferida operatória com saída de secreção serosanguinolenta. Deverá iniciar dieta (alimentação) líquida de prova, aguarda resultado de exames laboratoriais. Em analgesia regular, solicitado TC de tórax e abdômen. Em avaliação de alta para enfermaria. Segue em vigilância intensiva no CTI até o momento”, diz o comunicado.

A esposa de Borat ainda lamentou a falta do marido: “Muito difícil acordar em um sábado lindo de sol sem o Bruno. Volta logo para casa, meu amor. Mas antes recupere 100%. Aguenta firme”.

