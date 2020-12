Borat fala sobre recuperação após ser baleado e desabafa: “Tive medo de morrer”

Divulgação/Instagram/Reprodução Borat fala da recuperação

Bruno Miranda, conhecido como o Borat de “Amor & Sexo”, segue em recuperação no hospital após ter sido baleado por um policial no Rio de Janeiro . O assistente de palco teve que ser operado às pressas, mas já mostra sinais de recuperação, como ter dado os primeiros passos após as cirurgias .

“Estou a base de muito remédio. É muita dor. Até morfina tomei. Só me resta aguardar. Depois que escapei dessa, não posso mais ter pressa de nada”, ele contou em entrevista à Quem. Borat também relembrou como foram os momentos seguintes ao tiro, enquanto ele aguardava pelo resgate.

“Tive uma mistura de medo de morrer e ao mesmo tempo tirar força para poder sobreviver. Tudo aconteceu muito rápido. Eu só mentalizei: ‘Não posso morrer. Não posso morrer’. Estava no chão. Tive medo, mas tive que tirar muita força para não desmaiar e me manter acordado até o resgate chegar”, contou.

A bala perfurou o rim e o intestino de Bruno Miranda . Por conta disso, ele teve que ir diretamente para a mesa cirúrgica e agora espera para ver se os órgãos atingidos estão funcionando normalmente. Sobre as investigações policiais, o assistente de palco falou que não está acompanhando as atualizações do caso.

“No momento, não consigo raciocinar sobre nada relacionado a isso. Só quero me recuperar para sair desse hospital e voltar para minha família logo. Não vejo a hora de estar em casa de novo com minha esposa e meu filho novamente. Só isso. Não quero mais nada. Depois eu penso o que vou fazer”, explicou.