Borat apresenta evolução e faz primeira selfie no hospital

Bruno Miranda, o Borat do programa Amor & Sexo (TV Globo), apresentou uma melhora no quadro clínico neste domingo, 29, e pode sair do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e ir para a enfermaria. A atualização do estado de saúde do assistente de palco de Fernanda Lima vem sendo passada sempre pela esposa dela, a médica Mariana Melgaço, no Instagram do ator.

“De acordo com a evolução médica de hoje, o paciente Bruno Soares Rodrigues Miranda, internado no CTI, Leito 3, encontra-se acordado, em bom estado geral, lúcido e orientado, respirando em ar ambiente, hipocorado, hidratado, estável hemodinamicamente, alega melhora da dor e ter evacuado. Abdômen mais flácido, menos doloroso à palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal, ferida operatória com saída de secreção serosanguinolenta. Melhora da condição clínica. Iniciar dieta (alimentação) líquida completa, aguarda resultado de exames laboratoriais. Em avaliação de alta do CTI para a enfermaria. Segue em vigilância intensiva”, afirmava o comunicado no Instagram de Borat.

Na noite do último sábado, 28, Bruno surpreendeu os seguidores com uma selfie no hospital. Também publicada no Story, assim como o estado de saúde, a foto não teve legenda, mas um gif de uma bíblia vermelha, para a qual Borat estava apontando. O registro tranquilizou os fãs.

Também no sábado, 28, a esposa compartilhou o estado de saúde do dia e lamentou a falta do marido em casa : “Muito díficil acordar em um sábado lindo de sol sem o Bruno. Volta logo para casa, meu amor. Mas antes recupere 100%. Aguenta firme”.

