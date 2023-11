Bootycare combate foliculite e devolve beleza à pele do bumbum

Divulgação Bootycare: protocolo exclusivo Hydrabody combate foliculite e devolve beleza à pele do bumbum

Existem inúmeros tratamentos para volumizar, combater a flacidez, a celulite e a gordura dos glúteos, mas a pele da região também merece destaque. A superfície da pele dessa região precisa estar hidratada, nutrida, radiante e estar livre de foliculite e pelos encravados, segundo o dermatologista Renato Soriani, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), expert em tecnologias dermatológicas e ex-coordenador do Departamento de Laser e Tecnologias da SBD (2017-2021). Uma das novidades para conferir esses benefícios é o protocolo Hydrabody Booty, desenvolvido com o equipamento Hydrafacial.

“Com ele, é possível conferir aos glúteos o mesmo cuidado que devemos ter com a pele do rosto, promovendo limpeza, hidratação e nutrição em um protocolo completamente indolor. O resultado esperado é a melhora da foliculite, da qualidade da pele, dos pelos encravados, uma pele rejuvenescida, nutrida, hidratada, radiante, além da aceleração da renovação celular da pele”, diz o dermatologista.

Hydrabody Booty é feito com uma ponteira maior do Hydrafacial, ideal para tratamentos corporais, com o mesmo sistema Vortex-Fusion®️ presente nas ponteiras faciais. “O design espiral exclusivo da tecnologia é capaz de gerar um efeito de vórtice que, combinado à tecnologia de sucção a vácuo do equipamento, consegue expelir e remover facilmente as impurezas da pele enquanto fornece soluções hidratantes e nutritivas”, explica o médico.

No primeiro momento, é realizado um processo de limpeza; logo após, entra em cena o peeling de Glysal, com ácido glicólico e salicílico, que, segundo o médico, limpa profundamente e ajuda no descongestionamento da pele. “Em seguida, selecionamos o booster apropriado para a indicação da paciente, podendo ser Britenol para amenizar e melhorar as pigmentações por conta da foliculite, ou Dermabiulder para infusão de vitamina C, hidratação intensiva e melhora da qualidade da pele”, explica o Dr. Renato. A tecnologia também pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, promovendo uma pele mais saudável.

“Usamos luzes Led de cores azuis ou vermelhas, a depender da indicação do paciente, visto que a cor azul auxilia no combate às bactérias e a cor vermelha na neocolagênese”, completa Renato. A aplicação subsequente do poderoso antioxidante Antiox nutre e acalma a pele, já que conta com nutrientes, antioxidantes e calmantes à base de algas marinhas e mentol. “Essa é considerada uma tecnologia de ponta para tratar foliculite e pelos encravados, pois promove uma limpeza profunda, esfolia a pele, tem ação do peeling e hidratação com boosters; com isso, a melhora da foliculite é gradativa”, diz o médico.

Uma sessão de Hydrabody Booty dura em torno de 20 a 30 minutinhos. “Indicamos a realização de sessões mensais para um tratamento completo da foliculite e a melhora da qualidade da pele”, finaliza o médico.

