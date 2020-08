Book Friday começa hoje e Amazon dá descontos de até 80% em livros; confira

Unsplash/Christian Wiediger Amazon realiza sexta edição da Book Friday

A Book Friday , promoção da Amazon conhecida por dar descontos em livros , começa nesta quinta-feira (20), às 18h. Mesmo antes do horário, porém, o evento já está no ar no aplicativo da empresa, com ofertas antecipadas. Esta é a sexta edição do evento, com descontos de até 80% em livros e eBooks .

A Black Friday dos livros vai até as 23h59 do domingo (23), e coloca mais de 21 mil títulos em promoção. Para celebrar a Book Friday , a Amazon divulgou a lista de livros e eBooks mais vendidos no e-commerce desde a última edição do evento. Confira:

Os 10 livros mais vendidos na Amazon desde setembro de 2019



O milagre da manhã: O segredo para transformar sua vida (antes das 8 horas), de Hal Elrod Essencialismo, de Greg Mckeown Admirável mundo novo, de Aldous Huxley 12 Regras Para a Vida: Um Antídoto Para o Caos, por Jordan B. Peterson Não se Humilha, Não, por Isabela Freitas Cartas de um diabo a seu aprendiz, de C. S. Lewis Sociedade do cansaço, de Byung-Chul Han O jeito Warren Buffett de investir: Os segredos do maior investidor do mundo, de Robert G. Hagstrom Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery Caixa Harry Potter, de J.K. Rowling

E os 10 eBooks mais vendidos na Amazon desde setembro de 2019