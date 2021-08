Boninho usa tênis criado por Kanye West e Marcos Mion pensa em aumento

Reprodução/Instagram Boninho usa tênis de R$ 4 mil e Mion pensa em aumento





Mais que amigos, friend e, agora, sneakerheads (viciados em tênis). O diretor Boninho e o apresentador Marcos Mion roubaram a cena nas redes sociais nesta terça-feira (17).

O diretor da Globo usou um tênis avaliado em R$ 4 mil reais criado pelo rapper Kanye West em colaboração com a Adidas, o Yeezy 450 Black, para provocar o amigo e apresentador Marcos Mion. “Olha o Marcos Mion colocando pilha para entrar na onda dos sneakers. Só chego no play para brincar”, disse Boninho.

Marcos Mion respondeu imediatamente o chefe e pensou até em um aumento. “Ele não sabe brincar. O meu está aqui, na caixa, mas ele já saiu usando. E aí a história é a seguinte, boss, vou ter que te acompanhar. Daqui a pouco vou estar lá pedindo aumento porque eu vou descer para o play contigo”, brincou Mion.

O apresentador nunca escondeu ser apaixonado por tênis. Para participar do “Encontro” pela primeira vez, Mion escolheu um tênis que chegou a ser leiloado por R$ 39 milhões. “Sneakerheads, eu sei que vocês sempre pensaram em quando eu iria usar o meu ‘Red October’, e eu achei a ocasião: a primeira vez que eu entrar nos Estúdios Globo, Projac. Vou colocar esse tênis no pé para entrar com moral”, disse.





Marcos Mion foi contratado pela Rede Globo em 6 de agosto de 2021. A intenção inicial da emissora é que o apresentador comande o “Caldeirão” até o fim do ano, substituindo Luciano Huck, e depois continue se dedicando a projetos no Multishow. A troca de cadeiras se deu após Fausto Silva anunciar sua ida para Band.

A chegada de Mion aos Estúdios Globo, no entanto, tem rendido grandes momentos para os fãs do apresentador. Animado com a nova casa, ele tem compartilhado boa parte dos momentos em suas redes sociais. Recentemente, por exemplo, ele se encontrou com José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, para comemorar a migração para a emissora.

Em outra ocasião, o comunicador mostrou uma recepção que recebeu no Estúdios Globosat, que teve direito a carro de som e muito mais. “Olha aquilo, tem um carro de som com bexigas. Eu tenho recepção! Multishow, te amo Multishow! A Didi está aí, tiraram ela de São Paulo, olha que reencontro, primeiro na MTV, agora na Multishow”, contou ele, visivelmente emocionado nos stories do Instagram.

Marcos Mion deverá estrear no “Caldeirão” a partir de 4 de setembro. Ele, que fez muito sucesso no comando de “A Fazenda 12”, deixou a Record TV após dez anos na emissora. A contratação do apresentador pela Globo, entretanto, acontece em meio a um imbróglio com a Netflix, visto que o mesmo estava contratado pela plataforma para produzir documentários para o streaming.