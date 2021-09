Boninho parabeniza Marcos Mion pela estreia do novo “Caldeirão”

Reprodução/Instagram Boninho celebra sucesso de estreia do novo programa de Marcos Mion, na Globo

Em comemoração ao sucesso da estreia do novo “Caldeirão”, sob o comando de Marcos Mion, Boninho compartilhou um vídeo em seus stories do Instagram dando os parabéns ao amigo.

“Mion, você bombou! A rede bombou! Tudo o que aparecia virava ‘TT’, de alguma forma, até a porcaria do lustre. A gente vai ter que discutir lustre por muito tempo! Valeu a estreia. Valeu galera! É isso aí!”, celebrou o diretor de TV.

O primeiro “Caldeirão” contou com homenagem ao Luciano Huck, novos quadros e convidados especiais, como Juliana Paes e Paulo Vieira no quadro “Tem ou não Tem”, Tiago Leifert, Larissa Manoela e Ana Furtado no “Sobe o Som”, além de Lucio Mauro Filho no comando da banda responsável pela trilha musical do programa.