Boninho limpa casa em viagem para Nova Iorque: 'Ordem da Ana Furtado'





Boninho está de férias em Nova Iorque com a esposa, Ana Furtado, e nesta quarta-feira (17) registrou um momento a pedido pela apresentadora em suas redes sociais.





Em seu perfil do Instagram, o diretor de televisão comaprtilhou um vídeo aspirando o local que estão hospedados.

“Mesmo viajando e de férias a gente limpa a casa!!!!! Ordem da Ana Furtado que eu faço com o maior prazer”, escreveu na legenda da publicação.

Recentemente, Boninho, começou a fazer aparições enigmáticas ou reagir a palpites sobre quem estará no elenco da temporada , que vai começar no dia 17 de janeiro . No último domingo (14), o diretor postou um vídeo um tanto peculiar em seu Instagram. Ele começou a falar sobre a existência de um botão que promete fazer a casa pegar fogo.