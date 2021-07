Boninho irrita internautas por convidar Douglas Souza para o “BBB”

Reprodução Boninho convida Douglas Souza para o “BBB”

Antes do jogo da seleção de vôlei na manhã desta segunda-feira (26), Boninho fez um novo convite para Douglas Souza participar do “BBB” . Em uma matéria da Globo, o diretor reforçou que a casa mais vigiada do país está de portas abertas para o atleta. Nas redes sociais, o convite do funcionário não caiu muito bem e irritou os fãs de Douglas Souza.

O nome de Boninho foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e acompanhado de muitos comentários negativos. Os internautas estão comentando que o diretor não deveria ter feito um convite para um atleta olímpico largar a carreira e entrar em um programa de entretenimento.

Parte dos internautas irritados são fãs do Douglas que não querem que o jogador de vôlei entre no “BBB” com medo do cancelamento. Já outros estão bravos e dizendo que Boninho não pode ver uma pessoa fazendo sucesso que já quer levá-la para o reality show.

Passando nos sport tv o boninho convidando o Douglas para o bbb, o brasileiro não pode descobrir alguém e já quer saturar. pic.twitter.com/BookVK3hsa — ray (@swan_ray) July 26, 2021





Você viu?

que vergonha o joão e o boninho chamando o douglas souza de juli3tte. o cara passa a vida inteira treinando pra realizar o sonho das olimpíadas e ser comparado com uma ex bbb pic.twitter.com/kwohbKMenH — totoia (@victoriamiorin) July 26, 2021





boninho acabou de chamar douglas pro bbb? pic.twitter.com/J3C4lktVVX — cecilia stan de vôlei (@ceciliast91) July 26, 2021





NEM INVENTEM DE QUERER O DOUGLAS NO BBB, CREDO, VCS SÃO FÃS OU HATERS? BONINHO SOSSEGUE O PIPIU AÍ E VÁ ATRÁS DE OUTRO PRA SER CANCELADO NO SEU PROGRAMA pic.twitter.com/SdyVcpRTuB — Maria em Tokyo 🇯🇵 (@nordestecoment1) July 26, 2021





NEM INVENTEM DE QUERER O DOUGLAS NO BBB, CREDO, VCS SÃO FÃS OU HATERS? BONINHO SOSSEGUE O PIPIU AÍ E VÁ ATRÁS DE OUTRO PRA SER CANCELADO NO SEU PROGRAMA pic.twitter.com/SdyVcpRTuB — Maria em Tokyo 🇯🇵 (@nordestecoment1) July 26, 2021