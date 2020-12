Boninho fala sobre especulações sobre ‘BBB 21’: ‘Não adivinharam nada!’

Reprodução/Instagram Boninho fala sobre especulações para o ‘BBB 21’

Boninho postou na noite de quinta-feira (24) um vídeo falando sobre as especulações sobre o ‘BBB 21’. Com a cabeça envolta em papel alumínio, o diretor da Globo comemorou: ‘Funcionando, ninguém entrou na minha cabeça!’ . Ontem, Tiago Leifert afirmou que o elenco da próxima edição do programa ainda está em aberto e que, por isso, não é possível cravar nenhum participante.

Ainda no vídeo, Boninho explicou que, apesar das várias especulações que estão surgindo sobre a próxima edição do reality show, ninguém conseguiu acertar os chutes. “Não adivinharam nada! É chute atrás de chute”, disse.

Como legenda da publicação, o diretor falou sobre o especial do ‘The Voice’ que passou na noite de Natal na Globo e sobre a ansiedade para o começo do ‘BBB 21’. “É @thevoicebrasil hoje a noite @bbb tem gente com meio pé dentro da casa, #redebbb tem muito chute e nenhum acerto. É natal e um feliz ano novo pra todo mundo!!!”, escreveu, desejando também boas festas.

A vigésima primeira edição do ‘Big Brother Brasil’ começa no dia 25 de janeiro. Alguns dias antes, as vinhetas do programa começarão a ser exibidas na programação da Globo. Os participantes, que serão anônimos e famosos, ficarão confinados e isolados por 15 dias em um hotel por causa da pandemia da Covid-19.