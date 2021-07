Boninho comenta participação de Douglas Souza no “BBB”: “Por que não?”

Reprodução/Instagram Boninho e Douglas Souza

As Olimpíadas estão rolando e o verdeiro ícone da competição é Douglas Souza . O jogador de vôlei está fazendo o maior sucesso nas redes sociais e Boninho já está pensando em como aproveitar o talento do rapaz fora das quadras. O diretor da Globo cogitou nas redes sociais uma participação do atleta no “BBB”.

Essa história começou durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Galvão Bueno conversou com a seleção masculina de vôlei e disso que Tiago Leifert e Boninho deveriam estar interessados em colocar Douglas na casa mais vigiada do país.

Após a estreia da seleção de vôlei , Boninho voltou a tocar nesse assunto. “Já gostamos disso, Galvão Bueno. Douglas Souza no ‘BBB’, por que não? O cara está fazendo a diferença no vôlei e fez o ponto final nessa primeira rodada”, escreveu o Big Boss.

Nos comentários, diversos famosos se animaram com essa possibilidade. “Eu apoio”, escreveu Ana Furtado. “Seria demais”, concordou Marcelo Serrado. “Ah, Boninho. Chama ele”, pediu Thalita Rebouças.