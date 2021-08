Boninho comemora ida de Marcos Mion para Globo: “Finalmente a gente conseguiu”

Reprodução/Instagram Boninho fala da contratação de Marcos Mion

Marcos Mion está de volta na Globo e vai comandar o “Caldeirão” a partir de setembro, com a ida de Luciano Huck para os domingos. Boninho comemorou a contratação do apresentador e revelou que ele já vinha tentando levar o ex-funcionário da Record para a emissora da família Marinho.

“Mionzera, você está de volta na Globo. Finalmente a gente conseguiu. Estamos preparando uma caldeirada genial para sábado. Começa dia 4. Meu amigo, boa sorte para você. Galera, fica ligada que tem muita coisa bacana”, disse Boninho em um vídeo publicado no Instagram.

“Bem-vindo de volta”, escreveu o diretor na legenda. Marcos Mion começou a carreira na Globo em 199, quando atuou na série “Sandy & Junior”. No ano seguinte, ele migrou para a MTV. Em 2006, o apresentador foi contratado pela Record, onde ficou até janeiro deste ano, pouco tempo depois do final de “A Fazenda 12”.

Na Globo, Mion está escalado para comandar o “Caldeirão”. Este é um projeto temporário que deve durar até o final do ano. Após esse período, o apresentador vai ganhar um programa no Multishow. Além disso, ele também tem contrato fechado com a Netflix para apresentar um reality show.