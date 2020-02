Boneco de Olinda de Bolsonaro é recebido com vaias na folia

Nesta terça-feira (25), vídeos dos tradicionais bonecos de Olinda começaram a circular pelas redes sociais. Entre as representações que mais se destacaram no carnaval do Recife estão o de Jair Bolsonaro (sem legenda) e de Sergio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública.

Boneco de Bolsonaro no Carnaval de Olinda





Em seu perfil no Twitter, Bolsonaro agradeceu por ter sido homenageado no Carnaval de Olinda. Em rebate à publicação do presidente, internautas compartilharam vídeos da passagem do boneco do político sob vaias. “Ai, ai, ai… Bolso é o caralh*”, diziam foliões em coro.

O cara é tão apegado às fake news que divulga uma postagem da página “Pau de arara opressor” como se fosse verdade. Bem, eu fiquei duas horas do lado do boneco dele no bloco dos bonecos de Olinda e só o que ouvi foram xingamentos. Mas este cara NUNCA vai aceitar a verdade. https://t.co/eF3Gmgv9pI pic.twitter.com/B4R7hbUiqi — Murilo Pereira (@MuriloPereira) February 25, 2020





Além de Bolsonaro e Sergio Moro , outras personalidades públicas ganharam representações, como o cantor Lulu Santos e entre outros. Confira a passagem dos bonecos de Olinda .