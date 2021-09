“Boneca do mal” assusta bandidos no Recife e viraliza; veja fotos e entenda

Reprodução/TV Jornal/SBT “Boneca do mal” assusta bandidos em rua do Recife

Preocupados com a insegurança, moradores da rua Albatroz, no bairro de Afogados, zona Oeste do Recife, resolveram tentar melhorar a situação de uma forma inusitada. Ele passaram a colocar uma boneca com aspecto de filme de terror sentada no meio da rua das 22h até a meia noite para tentar assustar bandidos e reduzir a quantidade de assaltos na região. Publicações nas redes sociais sobre a “boneca do mal”, como ficou conhecida, viralizaram.

“Como a gente tem pouca segurança no bairro, então surgiu essa ideia de fazer alguma coisa para assustar os que estão rondando a comunidade. E está dando certo. Teve uns meliantes que passaram e, ao olharem para a boneca, deram meia volta”, disse Bárbara Regina, uma das idealizadoras da “boneca do mal”.

Ela e o marido, Janssen Alves, começaram a colocar o brinquedo na rua no último domingo, 29, inicialmente a partir da meia noite. “O pessoal está com medo da boneca e pedindo para levarmos ela para outros bairros também. Coloquei a boneca para espantar bandidos, fofoqueiros, gente feia, gente mentirosa”, diz ele em meio a risadas em entrevista a uma TV local.

Apesar da brincadeira, o casal diz que a atitulde é uma crítica à falta de policiamento e segurança no bairro e assume que a boneca não é suficiente para resolver a situação. Eles também dizer ter medo de deixar a boneca a noite toda na rua, por acreditar que ela seria roubada.

Na redes sociais, um outro vizinho compartilhou o caso e a publicação já ultrapassa 200 mil curtidas. “Meu vizinho botou uma boneca no meio da rua pra assustar quem for entrar nela. Sem condições”, escreve o usuário identificado apenas como Theu. Veja a post e outras fotos da boneca abaixo.

não veikakeksjeksd sem condições pic.twitter.com/izmhfMFZom — theu de máscara™ ㋛ (@insidereveries) August 30, 2021

Reprodução/TV Jornal/SBT “Boneca do mal” sentada





Você viu?

















Reprodução/TV Jornal “Boneca do mal”









– Com informações da TV Jorna (SBT) e do JC Online.